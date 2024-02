Protesta trattori, lo sbarco a Roma avverà probabilmente dalla Flaminia

Orte, 5 febbraio 2024 – Sarà probabilmente la Flaminia la strada che gli agricoltori umbri e quelli in presidio a Orte percorreranno per raggiungere Roma nel giorno che verrà scelto per la protesta. A parlare con l'Ansa è Antonio Monfeli, agricoltore di Vignanello (Viterbo) che fa parte del comitato in protesta da giorni di fronte al casello autostradale nella città laziale. «Oggi pomeriggio, in accordo con la questura di Roma, invieremo il comunicato con giorni e orari della protesta che porteremo nella capitale. Partire oggi, per i più vicini come noi ed altri nel centro Italia, ha poco senso. Si rischia solo di perdere tempo. La manifestazione nazionale si terrà venerdì o sabato», aggiunge.

«In attesa del 'viaggio’ a Roma, oggi ad Orte terremo un piccolo sit-in per mantenere vivo il presidio e la protesta», dice ancora Monfeli, ricordando che «solo gli agricoltori in presidio al casello di Valdichiana hanno deciso autonomamente di partire per Roma». «Noi invece - prosegue - ci muoveremo verso la capitale quando avremo certezza del giorno della manifestazione e del tragitto. Chi parte da Orte, presumibilmente percorrerà la Flaminia, così come gli agricoltori umbri. Altri, come me dal Viterbese, molto probabilmente raggiungeranno Roma dalla Cassia. Dobbiamo definire gli ultimi dettagli in accordo con le forze dell'ordine e a quel punto il quadro e le tempistiche saranno più chiare, anche per chi si sposta dal nord e dal sud Italia.

Per chi proviene dal nord del Lazio, ad esempio, il parcheggio di attestamento da cui spostarsi verso il centro di Roma potrebbe essere a Formello. Oggi farò un sopralluogo in quell'area».