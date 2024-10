"Denatalità: misure stabili per combatterla"

"Aumenta l’età delle mamme e diminuisce il numero dei figli. La crisi demografica legata al calo delle nascite è una delle sfide più urgenti per il futuro dell’Umbria, tra le regioni italiane nelle quali il fenomeno è più marcato": Donatella Porzi, consigliera regionale e candidata alle prossime elezioni con la lista Umbria Futura, sottolinea l’urgenza di un’azione decisa: "Mentre assistiamo ad un incremento delle richieste per il bonus bebè 2024, i dati Istat impongono di prevedere un pacchetto di misure stabili e di lungo termine per invertire un trend sempre più negativo nella nostra regione, dove nel 2023 il numero medio di figli per ogni donna è sceso a 1.10 rispetto all’1.13 del 2022, mentre l’età media è salita a 32.6 anni, 5 in più rispetto al 1984". "La precarietà del lavoro - evidenzia Porzi - soprattutto dei giovani e delle donne, le basse retribuzioni che non tengono il passo con l’aumento del costo della vita, la carenza di servizi a supporto della conciliazione vita-lavoro, carenza che costringe tante donne a lasciare la propria occupazione quando diventano madri, sono tra le cause principali che incidono sulla scelta di rinunciare ai figli". "Il supporto alla natalità - conclude - va di pari passo con quello della parità di genere e dovrà essere una delle priorità nella prossima legislatura regionale: contratti part-time, stabilità e progressioni di carriera, permessi per l’inserimento dei figli all’asilo e premi di produzione: questo serve".