Pretola, il vecchio rudere della Tecnoasfalti sarà demolito

Non ci sono state osservazioni in questi quattro mesi e quindi con il via libera del Consiglio comunale, il vecchio rudere della Tecnoasfalti di Pretola verrà demolito per far spazio alla rinaturalizzazione del sito. L’Aula ieri ha votato infatti a maggioranza la variante al Prg in cui è stabilito che il vecchio impianto abbandonato sulle rive del Tevere e chiuso ormai da più di un decennio, venga dismesso. L’area misura circa diecmila metri quadrati e sarà completamente rimessa a verde. In cambio quei 2.500 metri cubi (circa seimila metri quadrati) verranno trasferiti a San Marco per la realizzazione di alcune abitazioni uni e bi-familiari con sei metri e mezzo di altezza massima La Tecnoasfalti, va ricordato, si trovava in una zona a rischio idraulico, proprio a ridosso del campo sportivo del paese che negli anni ha subito diverse inondazioni dovute alle piene del Tevere. Quell’azienda, tra l’altro, produceva inerti da destinare poi alla realizzazione di bitume.