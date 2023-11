Pistola softair a scuola. Studente denunciato

TERNI E’ stato denunciato dai carabinieri alla Procura minorile lo studente di un Istituto superiore della provincia che si è presentato in classe con una pistola softair, priva del ’tappo rosso’. Il ragazzo, minorenne, ha quindi estratto l’arma mostrandola in maniera minacciosa, riferiscono i carabinieri, agli insegnanti e al personale. Un atteggiamento che ha intimorito docenti e addetti, tanto che dalla scuola è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Una “bravata“ la definiscono gli stessi carabinieri ma che è costata al giovane la segnalazione alla Procura dei minori, che adesso valuterà il caso. Lo scorso martedì lo studente è entrato a scuola con una pistola da softair, descritta dalle forze dell’ordine come perfetta riproduzione di un’arma vera, nonché priva del ’tappo rosso’ che identifica appunto le armi giocattolo. Il giovane, quindi, l’ha mostrata in maniera minacciosa a insegnanti e collaboratori scolastici, tanto che dall’Istituto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri, con il dirigente che sì è rivolto al 112. I carabinieri hanno quindi raggiunto il ragazzo, sequestrtatato l’arma e informato i genitori dello stesso studente di quanto era avvenuto. L’episodio è stato quindi segnalato alla Procura minorile, che ora vaglia la posizione del ragazzo.