Pista del ghiaccio “Dolcissima 2023“ e maxi-albero: si parte

Domani alle 16 inaugurazione e apertura della pista del ghiaccio più originale d’Italia con musica e DJ Set by DJ Faust-T. La pista è ai Giardinetti di Piazza Italia ed è molto suggestiva. In contemporanea verrà inaugurata in Corso Vannucci anche la fiera “Dolcissima 2023” con i pasticceri in arrivo da tutta Italia (visitabile fino a domenica). Sempre giovedì alle 18, intorno al grande Albero in Piazza IV Novembre ci saranno cori di oltre cento bambini delle Scuole primarie di Perugia, con i canti tipici del Natale.