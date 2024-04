Piazza Matteotti, si cambia. Nuovi spazi nel parcheggio

Migliorare il parcheggio di piazza Matteotti sia sul piano funzionale sia su quello estetico: entro l’anno dovrebbero partire i lavori, attesi da tempo, eseguiti dal gestore Saba riguardanti, in particolare l’area di superficie della struttura pluripiano, la prima realizzata in Assisi e alla quale hanno fatto seguito le altre che compongono il sistema di parcheggi ‘stellari’ che caratterizzano la città.

È stato predisposto il progetto definitivo per il restyling dell’area per andare al piano esecutivo che dovrà poi portare, terminato l’iter burocratico, al nuovo assetto del parcheggio. Le migliorie riguarderanno sia gli stalli per le automobili in superficie, ma anche l’accesso pedonale dall’esterno. Nuove sistemazioni sono previste anche per le torri d’areazione, per i lucernari nell’ottica di una migliore fruizione degli spazi di quello che un tempo fu un campo sportivo, poi un’area di sosta di superficie, utilizzata anche come luogo di aggregazione del quartiere. Fra gli interventi previsti anche quello del miglioramento della pubblica illuminazione. L’idea è quello di renderlo maggiormente fruibile al di là della sua funzione di area di sosta: operazione non facile in una realtà alle prese con non pochi problemi legati alla turisticizzazione che ha investito e che continua a condizionare la città.

Città che, in ottica dei giorni di grande affluenza, sta sperimentando, da qualche tempo, l’attivazione delle aree straordinarie per la sosta delle auto, con servizio di navetta gratuito per il centro storico. Si tratta dei parcheggi presso il Teatro Lyrick e nei pressi della stazione ferroviaria che, dopo aver funzionato nei giorni scorsi, saranno riproposti anche in occasione del Primo Maggio.

