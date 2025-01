Piace la Biblioteca Carducci: 5.800 presenze in più nel corso del 2024

CITTÀ DI CASTELLO – Questa è davvero una ’Città che legge’. Il 2024 è stato un anno importante per la Biblioteca Comunale ’Carducci’: quasi 35mila le presenze con un incremento di 5.800 unità rispetto al 2023. Presenze di utenti di ogni età registrate all’interno di Palazzo Vitelli a San Giacomo nei locali della biblioteca, della Sala ’Rossi-Monti’ e del “Digipass” a piano terra. Il raffronto con il 2023 è positivo in tutti i settori. Sono stati 6078 i prestiti di libri per quanto riguarda gli adulti (5986 da sistema; 92 manuali), 5558 i bambini-ragazzi (5441 da sistema; 117 manuali), NPL: 2992 (tutti da sistema) e 38 interbibliotecari. Nel 2024 la Biblioteca Carducci ha dunque registrato una nuova crescita di utenti.

"L’attività della Biblioteca si è svolta su vari fronti, tenendo sempre presente l’opportunità di creare reti di collaborazione con scuole, enti e associazioni del territorio, nel rispetto anche di quanto dichiarato nel Patto per la lettura, che ci vede ente capofila per la nostra zona territoriale", ha spiegato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, nel manifestare soddisfazione per il recente riconoscimento di ’Città che legge’, per il triennio 2024-26 assegnato dal “Centro per il Libro e la lettura di intesa con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). "Molta attenzione è stata dedicata alle scuole del territorio di ogni ordine e grado, che in numero sempre crescente sono state accolte durante le visite delle classi. Porte aperte anche ai piccolissimi utenti: in relazione al programma nazionale Nati per leggere e in collaborazione con le ostetriche della Usl Umbria1, è proseguito il progetto ’Primi passi in biblioteca’ avviato nell’estate 2022, nel corso del quale la biblioteca incontra (sia in biblioteca che presso l’ospedale) le gestanti che partecipano al percorso di accompagnamento al parto, presentando i servizi e gli spazi dedicati ai piccolissimi e sensibilizzando i futuri genitori al ruolo della lettura precoce in famiglia per combattere la povertà educativa".