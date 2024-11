Perugia come Riccione: sul corso arriva la pista di pattinaggio

PERUGIA - Perugia come Riccione, corso Vannucci come il Lungomare della Libertà dove sfrecciare con i pattini. Operazioni al via ieri nel cuore dello struscio cittadino per montare la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Inaugurazione, come si spera, l’8 dicembre, con l’accensione anche delle luminarie. Dunque chi sale in centro durante il periodo natalizio oltre che fare le vasche potrà anche “volare“ sui pattini. Come mai piazzare l’impianto proprio sul corso? "L’idea è venuta guardando l’esperienza di Riccione - racconta il presidente del Consorzio Perugia in Centro Paolo Mariotti – dove la pista è stata installata prima in viale Ceccarini e quest’anno sul lungomare. Ci sembrava una bella soluzione". Intanto, la macchina degli addobbi si è già messa in moto. "Quest’anno le luci lungo viale Indipendenza – scherza Mariotti, ripensando alle polemiche bonarie dell’anno scorso – non saranno nè di destra nè di sinistra perché abbiamo illuminato entrambi i lati. E c’è di più: le luci arriveranno fino a piazza Italia".

Silvia Angelici