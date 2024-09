Perugia-Bettolle, da lunedì ripartono i cantieri. Ma solo di notte

PERUGIA – Da lunedì e fino al 21 settembre Anas eseguirà i lavori per la sostituzione dello spartitraffico centrale sul raccordo Perugia-Bettolle, tra gli svincoli di Olmo e Corciano, in prosecuzione dei lavori recentemente ultimati per circa 3 chilometri tra Madonna Alta e Olmo. Lavori che però verranno effettuati di notte per limitare i disagi. La vecchia barriera in calcestruzzo viene sostituita infatti con una di nuova concezione, alta 1,2 metri, che innalza notevolmente gli standard di sicurezza stradale. Nel dettaglio gli intereventi verranno eseguiti dalle 20:30 alle 6:30 tra gli svincoli di Olmo e Corciano sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle e la corsia di sorpasso in direzione Ponte San Giovanni. Il traffico in direzione Bettolle/A1 sarà deviato sulla viabilità secondaria parallela al raccordo (str. Trasimeno Ovest-via Antonio Gramsci) con uscita obbligatoria allo svincolo di Olmo e rientro allo svincolo di Corciano. Il traffico in direzione Ponte San Giovanni potrà transitare in corsia di marcia con divieto di sorpasso tra gli svincoli di Corciano e Olmo.