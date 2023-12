Perseguita i genitori per il denaro. Minacce e continue richieste

Un quarantenne di Fabro è stato arrestato dai carabinieri per avere a lungo perseguitato gli anziani genitori, con la richiesta pressante di denaro, arrivando anche a minacciarli di morte. La misura degli arresti domiciliari è scattata proprio in seguito alla denuncia presentata dal padre e dalla madre, esasperati da quel clima di paura ed intimidazione a cui il figlio li aveva costretti da tempo. A suo carico sono scattate le denunce per i reato di atti persecutori aggravati ed estorsione. Nel corso dell’attività investigativa condotta dall’Arma, è emerso uno scenario di vita divenuto per la coppia ormai insostenibile, condizionato del comportamento vessatorio attuato dal figlio. In particolare i militari hanno accertato che il 40enne, con innumerevoli messaggi inviati alla madre, in cui offendeva e denigrava entrambi i genitori, aveva richiesto loro continuamente somme di denaro ed altri beni di suo gradimento, minacciandoli di morte qualora non avessero ubbidito ed inducendoli così in un perenne stato di paura, sudditanza e timore per la propria incolumità. Gli esiti delle indagini delegate dalla Procura nell’ambito del protocollo previsto dal cosiddetto “codice rosso“, hanno consentito alla magistratura di adottare il provvedimento, con applicazione del braccialetto elettronico. Nel corso dell’attività i carabinieri hanno anche eseguito una perquisizione a carico dell’indagato, rinvenendo e sottoponendo a sequestro una katana, numerosi coltelli ed una pistola soft-air.