Pellegrini in cammino, numeri record

Sono stati 4.203 i pellegrini, provenienti da 57 nazioni, che hanno raggiunto la Basilica di San Francesco da soli, in gruppo o in compagnia degli amici a quattro zampe nel 2022, un +26% rispetto al 2021. I dati rilevati dalla Statio Peregrinorum, ufficio della Basilica di San Francesco, mostrano come i camminatori, arrivati ad Assisi nel 2022, siano in maggioranza italiani con il 57,09% (78.55% nel 2021). Tra gli stranieri al primo posto i tedeschi (14,24%), poi francesi (6,71%), austriaci (3,44%) e americani (3,01%).

Tra gli amanti del "turismo lento" anche dalle Isole Figi, Singapore, Cina e Papua Nuova Guinea. Ieri i ‘numeri’ sono stati illustrati nella Sala Stampa del Sacro Convento (foto). "L’accoglienza e la semplicità sono i nostri punti più forti, l’ascoltare i pellegrini: cosa ha fatto durante il percorso, cosa riporta a casa – ha sottolineato fra Rafael Normando, delegato della Statio Peregrinorum -. Il nostro primo ringraziamento va a tutti i pellegrini che sono arrivati ad Assisi: grazie per la vostra testimonianza – ha sottolineato fra Rafael Normando, delegato della Statio Peregrinorum -. Un ricordo speciale a tutti coloro che hanno accolto ogni pellegrino: gli organizzatori dei cammini, gli abitanti dei paesi che hanno offerto un bicchiere d’acqua, un sorriso, un letto, un tetto, un pasto caldo, ossia tutti coloro che hanno accolto con il cuore. Ringraziamo con tanta gratitudine i nostri volontari della Statio Peregrinorum, che con dedizione sono stati a disposizione dei pellegrini; con loro noi frati abbiamo condiviso la responsabilità di questo servizio". Fra Rafael Normando ha sottolineato come si si sia migliorato il software per raccogliere i dati di chi giunge in Assisi, rendendo più celere la procedera e avere più tempo da dedicare ai camminatori.

"Che cos’è un pellegrinaggio se non affrontare paure, dolori, non distrarsi davanti alle sfide che possono causare lo scoraggiamento e cercare sempre all’alba di ogni giorno la luce che non ci lascia nel buio dell’incertezza? – ha aggiunto fra Normando -. Stiamo parlando della pace perché è stata la motivazione più sentita dai pellegrini nel 2022. Ancora una volta abbiamo superato il record di pellegrini ad Assisi: è un segno di pace". Incontro aperto dal saluto di fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento – che ha sottolineato come, con l’avvicinarsi dell’anno centenario del 2026 il numero dei pellegrini si destinato ad aumentare con la necessità di accoglierlo in maniera sempre più adeguata grazie ai frati, ai volontari, alle persone amiche che collaborano -, del sindaco Proietti, dell’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, del Presidente dell’Associazione Hospitale Laudato Si’, Carlo Menichini che ha ricordato come la struttura di accoglienza verrà riaperta il 1° di aprile.

M.B.