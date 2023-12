Passione moto e solidarietà. Un anno con gli ’Svalvolati’. Donati oltre 5mila euro

Ancora un anno, quello che si sta chiudendo, all’insegna della solidarietà, di attenzione e vicinanza ai deboli: ha contraddistinto i soci del CCMotorday - Sezione Assisi Svalvolati, motoclub che vede insieme carabinieri e simpatizzanti. Nel corso dell’incontro sociale, Roberto Brufani e Federico Sereni, reggenti della sezione di Assisi, dinanzi ai numerosi soci tesserati, del presidente nazionale CCMotorday Danilo Franculli, hanno consegnato le donazioni realizzate con i fondi raccolti dagli eventi benefici nell’anno che si sta chiudendo. La sezione Assisi nel 2023 ha raccolto fondi per quasi 5.000 euro, che sono stati impiegati per fornire di nuovi materiali (manichini per bls Laerdal Family Anne e borse di primo intervento attrezzate) alla Croce Rossa di Bastia Umbra, sempre molto attiva sul territorio bastiolo, ma anche perugino. Ha sostenuto anche il convegno nazionale O.R.S.A. - Sindrome di Angelman che si tiene a Santa Maria degli Angeli in ottobre, con gli Svalvolati hanno saputo donare e contribuire fattivamente alla riuscita dell’evento. Hanno inoltre contribuito per le esigenze della casa famiglia della cooperativa Controvento: sempre vicini ai bisognosi, alle mamme ma soprattutto ai loro piccoli, sono state donate due asciugatrici, per venire incontro alle esigenze della comunità, un televisore smart TV e provveduto all’acquisto dei doni natalizi, dei 15 ragazzi ospiti. Quest’ultimi sono stati consegnati dai Babbi Natale in moto degli Svalvolati il giorno della vigilia.

Nel corso dell’incontro svoltosi presso la Trattoria del Tramonto infinito di Marsciano è stato evidenziato come la sezione di Assisi, sin dagli albori, si è sempre contraddistinta per le splendide iniziative locali e gli innumerevoli progetti di beneficienza portati a termine e "certificati", a sostegno delle amministrazioni comunali di Bastia Umbra e Assisi, le comunità sportive come quella di Foligno e realtà autoctone e terremotate come quella di Campi di Norcia. Aiutando altre associazioni a portare a termine progetti di numerose associazioni: "La casa di Jonathan", "AnGsa", "Croce Rossa", "Habio", "O.R.S.A", "Comitato Chianelli", "Sementera", Ricerca Sindrome di Lafora, Controvento. "A noi piace far parlare i fatti di questi 14 anni: 84.000 euro raccolti, 275 eventi, 1.393 tesserati" sottolineano gli Svalvolati. All’evento erano presenti Arcangelo Cellini, presidente della Croce Rossa del Comitato di Bastia Umbra e Paolo Bartoccioni, direttore della Cooperativa Controvento.

Maurizio Baglioni