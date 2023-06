Pallavolo, la “Foscolo“ trionfa "Avete dato lustro all’Umbria"

Il sindaco in persona li ha voluti premiare. Parliamo degli studenti della media Foscolo che si sono distinti nel volley maschile e femminile, conquistando la vittoria nei campionati studenteschi regionali. Un piazzamento che ha aperto il varco per le finali nazionali di Roseto svoltesi in occasione della festa nazionale

dello sport. Anche nelle finali gli studenti perugini hanno ben figurato tenendo alto l’onore del Capoluogo umbro. L’evento, promosso dal Ministero ha visto sfidarsi 2000 studenti. "Ci tenevamo a premiarvi – dice l’assessore Clara Pastorelli, presenti anche gli insegnanti Giorgio Pallozzi e Benedetta Stirati. – per questa bella esperienza che avete vissuto rendendo onore alla città in una disciplina tanto amata e praticata nel nostro capoluogo. La passione e l’impegno nello sport sono valori che devono essere rispettati fin da giovani, e coltivati nel prosieguo della vita coniugando il divertimento con la sana competizione". Questo il testo della pergamena consegnata ai ragazzi: “Le congratulazioni dell’amministrazione per aver dato lustro all’ Umbria qualificandosi prima alle finali dei Campionati Studenteschi Regionali e guadagnandosi l’accesso ai Campionati Studenteschi Nazionali".