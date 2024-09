“Omaggio all’Umbria“ a Palazzo della Penna tra clarinetto e piano

Il progetto “Omaggio all’Umbria“ ideato e diretto da Laura Musella torna a Perugia con il concerto in scena domani alle 17.30 a Palazzo della Penna, organizzato in collaborazione con il Garden Club di Perugia. Protagonisti il clarinettista Mosè Chiavoni (nella foto) e il pianista Stefano Ragni in musiche di Jacques Offenbach, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Anton Dvorak. Chiavoni si è diplomato al Conservatorio “Morlacchi“, ha frequentato corsi di musica contemporanea della New York University, alla Scuola clarinettistica partenopea di Gaetano Russo e al Dams di Bologna. Attualmente suona in diverse formazioni alternando la musica contemporanea con quella di impronta etnica e contemporanea e ha partecipato a molte rassegne e a festival nazionali e internazionali. Stefano Ragni è un pianista molto conosciuto, con un’attività vastissima che lo vede anche scrittore direttore di coro, compositore e docente. L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.