"Odori ferruginosi acuti". Chiesti controlli ad Arpa e Asl

TERNI Il Comitato Prisciano denuncia "la costante presenza di acuti e pervasivi odori ferruginosi di chiara origine siderurgica nella zona di Terni Est". "Non vogliamo e non possiamo sostenere oltre questa situazione - continua il Comitato insieme a Wwf e Italia Nostra – non sufficientemente monitorata dalle competenti istituzioni, cui più volte ci siamo rivolti senza riscontri. Molto grave che le popolazioni non vengano ascoltate e che, nei fatti, il fenomeno venga ampiamente sottovalutato. Siamo tornati a sollecitare Arpa Umbria per nuovi controlli nell’immediata vicinanza del polo industriale, con l’immediata installazione di dispositivi in grado di intercettare gli odori per un’accurata analisi olfattometrica, chimica e tossicologica, che individui sorgenti e cause del fenomeno. Chiediamo l’intervento della Asl2 per monitorare le ricadute di tali emissioni sugli abitanti, in particolare sulle fasce deboli o fragili con problemi respiratori. Chiediamo inoltre all’Asl di riprendere le analisi di carne, uova, latte, ortaggi ed altri prodotti agroalimentari coltivati nella Conca e, in particolar modo, in prossimità dell’Ast".