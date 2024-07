Obiettivo: salvare la sanità pubblica. Scendono in campo anche i cittadini

Un gruppo di cittadini, suddivisi in gruppi per questioni tematiche, che studieranno in modo approfondito i mali della sanità orvietana e l’adesione alla rete dei territori umbri che si occupano dello stesso tema. Sono le due novità emerse dall’ultimo incontro promosso dl neo costituito Comitato per sanità pubblica. Alla riunione ha preso parte Maurizio Del Pinto, responsabile dell’Unità di terapia intensiva di Cardiologia dell’azienda ospedaliera di Perugia. A seguire sono intervenuti i sindaci dei Comuni di Montegabbione e Baschi, con una riflessione sulle sinergie istituzionali che occorre ristabilire quanto prima tra mondo sanitario e governance degli enti locali a tutela della salute dei cittadini. A tale proposito si è posto l’accento sulla necessità di ristabilire una governance multilivello tra sindaci, Asl e Regioni potenziando il ruolo dei primi cittadini all’interno della conferenza dei sindaci, la cui operatività deve essere attivata quanto prima. In particolare alcuni cittadini hanno chiesto ai sindaci presenti informazioni in merito allo stato della richiesta di convocazione della prossima conferenza dei sindaci sul tema della sanità orvietana, indirizzata al primo cittadino di Orvieto, riscontrando ancora nessuna riposta in merito né sulla data né sul luogo di convocazione.

Il comitato ha quindi deciso di rivolgere una richiesta pubblica al sindaco affinché potesse informare in tempi brevi, non solo i sindaci, ma anche tutti i cittadini interessati. Infine si sono delineati in maniera più dettagliata gli scopi che ogni gruppo di lavoro vorrà darsi: quello tecnico-sanitario avrà lo scopo di delineare, con specifici contenuti, le criticità del sistema sanitario locale apartire dall’ospedale, dalla medicina territoriale, fino ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio orvietano, così come avanzare proposte di intervento all’interno del contesto politico-amministrativo dato;quello politico-amministrativo approfondirà meglio la genesi del sistema sanitario, la sua evoluzione aziendalistica e come questa ha impattato sul ruolo istituzionale dei sindaci in qualità di garanti della salute pubblica; infine quello della comunicazione. La prossima assemblea rimane fissata per lunedì, alle 21 nello spazio Bi.Pop. a Sferracavallo per chi vorrà partecipare in presenza o con un collegamento online per chi potrà solo a distanza.

Cla.Lat.