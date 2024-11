Nuova scuola, partito il cantiere

PERUGIA – Le prime colonne stanno venendo su dalle fondamenta e sono ben visibili nell’area recintata. E’ iniziata la ricostruzione della scuola elementare di San Martino in Campo dopo che la vecchia struttura, la ’Gino Rugini’ costruita nel 1961, è stata demolita perché non più rispondente ai criteri di agibilità e sicurezza. Stessa sorte toccherà a breve anche alla scuola di Santa Maria Rossa. Gli alunni dei due plessi verranno ospitati nel nuovo edificio. Attualmente le classi sono state sistemate nella struttura dell’oratorio ’Giampiero Morettini’ di San Martino in Campo.