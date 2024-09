Nuova luce su Umbertide. Sostituiti 3.500 lampioni

UMBERTIDE – Proseguono l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione di oltre 3.500 corpi illuminanti con la più avanzata tecnologia a Led. L’operazione, partita a giugno, ha già coperto il 90% delle armature stradali e il 70% dell’arredo urbano. Sono stati sostituiti 2.243 corpi illuminanti lungo 56 chilometri di strade veicolari e 287 punti luce in aree verdi e percorsi pedonali. L’efficientamento energetico ha già generato una riduzione della potenza complessiva del 61%, segnando un importante passo avanti verso un futuro più sostenibile. Ma non basta: è stata infatti completata l’installazione di 72 corpi illuminanti a Led presso la scuola "G. Di Vittorio". Entro la fine di ottobre, sarà terminato anche l’ammodernamento dell’area di gioco del Palazzetto dello Sport e per la fine dell’anno sarà la volta dell’area di allenamento del Campo da Calcio di Calzolaro. I lavori proseguiranno con la realizzazione di una nuova illuminazione della facciata della Scuola dell’Infanzia in via Garibaldi.