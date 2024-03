Nonna Ermenegilda Cherubini spegne cento candeline

PASSIGNANO - Ermenegilda Cherubini, per gli amici solo affettuosamente, Gilda, è una affezionata lettrice de La Nazione ed ha appena compiuto 100 anni. Nata sulle sponde del Trasimeno, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, per amore del suo Giuseppe ha vissuto a Colle Calzolaro, vicino Panicale per 71 anni. Per tutta la vita ha affiancato il marito nel suo lavoro di agricoltore ed ha accudito la famiglia, con la semplice generosità di una volta. E’ sempre stata un punto di riferimento per il suo piccolo paesino, prodigandosi per gli altri.

Se qualcuno aveva bisogno di fare una puntura, leggere o scrivere una lettera, o semplicemente avere una ricetta di cucina, non aveva che da chiedere. Da qualche anno, è tornata al suo lago a Passignano, coccolata dalla figlia e dal genero, dove si dedica alla cura dei suoi gattini e dei suoi fiori. Una delle sue più grandi passioni è la lettura, che ha trasmesso sia alla figlia Grazia che alle nipoti Silvia e Azzurra. Con i pronipoti Pietro e Allegra invece la parola d’ordine è "giocare".