Natale in Rocca, bancarelle e solidarietà. Il mercatino a sostegno dei più fragili

Dal 3 all’8 dicembre al Centro espositivo Rocca Paolina si rinnova l’appuntamento con la solidarietà con il mercatino “Natale in Rocca”. Bancarelle con manufatti di sartoria, ricamo, oggettistica, libri, ma anche dolciumi e prodotti dell’orto, esposizione dei lavori degli studenti dell’IIS Cavour Marconi Pascal, mostre d’arte e per i più piccoli la possibilità di incontrare Babbo Natale e visitare la sua casa. I dettagli dell’evento, organizzato e promosso dall’APS Accademia Focus, con la partnership di tante associazioni ed enti benefici sono stati svelati ieri. "Siamo giunti alla quarta edizione della manifestazione – dice Elvira Carrese, presidente dell’Accademia Focus -. Il mercatino include realtà che si occupano di accoglienza e promozione sociale ed è pensato per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, in modo da far sentire la propria vicinanza a chi ha bisogno di essere ascoltato e valorizzato, soprattutto in un periodo di gioia e bellezza come quello del Natale. Quest’anno assume un significato ancora più profondo, infatti per la prima volta ospitiamo anche l’Associazione italiana persone down, la Scuola dei Coniglietti Bianchi di Oncoematologia pediatrica e la Caritas, che si prendono cura di tante persone".