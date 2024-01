’Natale a Priori’ Brillano le luci delle feste. Presepi, eventi e luminarie fino all’Epifania

Si avviano alla conclusione le festività natalizie, ma fino a sabato via di Priori sarà vestita a festa e continuerà a regalare emozionanti esperienze grazie al ’Natale a Priori’, messo a punto dall’Associazione Priori aps e realizzato in collaborazione con il Tavolo delle Associazioni, il Consorzio Perugia in centro, le associazioni Aps Star Light, Articity, Musicittà, Magnifico Rione di Porta Santa Susanna e i Madrigalisti di Perugia, grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Perugia.

Le suggestive luminarie insieme alle produzioni artigianali nelle vetrine regalano una cornice unica per chi voglia fare una passeggiata e approfittare di queste giornate per gli ultimi acquisti del periodo o godere di un momento di pausa circondati da arte e storia. "Via dei Priori – ricordano dall’Associazione Priori aps – è sempre un angolo di Perugia da scoprire e visitare per i suoi scorci suggestivi e siti storici, ricco di attività commerciali e artigianali che offrono prodotti unici, originali e di qualità, e di ristoranti gustosi e accoglienti che privilegiano prodotti umbri e a chilometro 0". Domani e sabato, dalle 16 alle 19, sarà inoltre possibile visitare la chiesa dei santi Stefano e Valentino, accompagnati da Maria Lauretta Calzoni Burini, e ammirare i presepi dei maestri artigiani umbri: Carla Corna (Terra e Fuoco Deruta), Maurizio Tittarelli Rubboli (Gualdo Tadino), Fabrizio Dolci (Gualdo Tadino), Monica Grelli (Mogrè ceramiche Perugia), Associazione Filet a Modano (San Feliciano). Altre natività artigianali si potranno scorgere in alcune vetrine e tra le nicchie che via dei Priori custodisce.