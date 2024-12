Narni, a passeggio in centro. C’è il “Trekking dei Presepi“

NARNI - A spasso tra i presepi. È in programma domani il “Trekking dei Presepi“ che si snoderà attraverso le vie del centro storico, ritmato dalle note della Concabbanda e condotto dalla guida Pierluca Neri. Il trekking partirà dal giardino panoramico dell’istituto Beata Lucia in Piazza Galeotto Marzio, dove gli utenti del centro Il Faro che gestiscono il Caffè “Altra Vista“ offriranno un rinfresco. Il trekking condurrà i partecipanti ai presepi nelle Chiese, nella Fontana di Piazza dei Priori, sugli Scaloni del Duomo, in Via Mazzini e a Sant’Agnese. Tutte le Natività sono realizzate a mano da volontari con materiali naturali e molti di essi riproducono gli antichi mestieri che fino agli anni Ottanta animavano Via XX Settembre dove sarà allestito il presepe itinerante di Penna in Teverina a cura dell’Associazione Narni lotta contro il Cancro. Il “Trekking dei Presepi“ si concluderà nel caratteristico Vicolo Belvedere con una degustazione gratuita di prodotti locali.