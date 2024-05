Musica per crescere Giovani talenti in festa

Giovani artisti sul palco per la “Festa della Musica“. E’ una giornata ricca e appassionante quella che domani chiude in bellezza “Musica per Crescere“, il progetto annuale promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per avvicinare le giovani generazioni al mondo delle note. Alle 21 al Brecht di San Sisto va in scena lo spettacolo musicale “Tony e Maria reloaded“ (foto sopra), liberamente ispirato a “West side story“ di Bernstein e a “Romeo e Giulietta“ di Shakespeare con musiche originali di Filippo Fanò, coordinamento artistico di Giampiero Frondini, resto e regia di Francesco “Bolo“ Rossini che sarà anche la voce recitante.

Lo spettacolo è una vera e propria produzione originale di teatro, musica e danza della giovane compagnia di teatro musicale “Musica per Crescere”, nata 5 anni nell’ambito del progetto che porta in palcoscenico Alessandro Tortorioli, Alessandro Cecchini, Dario Cirimbilli, Tommaso Tortoioli, Cristiana Todini, Bianca Cirimbilli, Rita Pilia, Alessandro Pagnotta, Luca Rondini, Sebastiano Sereni, Francesca Occhilupo, Artemisia Levita: tutti giovani talenti che si esibiranno con l’Ensemble dell’Orchestra da Camera di Perugia (foto sotto) con Valentina Palazzari, violino, Simone Frondini, oboe, Cinmaya Ferrara, clarinetto, Stefano Olevano, corno, Filippo Illic Fanò, pianoforte e Leonardo Ramadori, percussioni. Una piccola e affascinante opera originale di teatro, musica e danza che racconta una storia d’amore, lotte e redenzioni, con impianto musicale nato dalle suggestioni melodiche e armoniche di canzoni come “Maria“, “Tonight“, “America“ che fanno di “West Side Story“ una delle opere più conosciute e premiate nella storia del teatro musicale.

A impreziosire la giornata, domani mattina nella sede della Fondazione in piazza del Circo si terrà la masterclass dedicata ai giovani artisti del territorio, della cantante e attrice Joana Estebanell Milian, interprete di musical, opera e teatro , docente di canto all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico“. Biglietti e informazioni sul sito www.perugiamusicaclassica.com. La Festa sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio di “Musica per Crescere 23-24“ che nel corso dell’anno ha coinvolto oltre 6000 studenti dalla scuola d’infanzia alle superiori con tre nuove produzioni e il concorso “Disegna la locandina“.

