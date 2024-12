Museo della Ceramica avanti adagio. Lavori aggiudicati ma tempi incerti

Aggiudicati i lavori per l’allestimento del Museo della Ceramica di Palazzo Simoncelli, in piazza del Popolo, intervento che la Giunta comunale aveva in realtà annunciato sarebbe stato completato proprio in questi giorni. Ad aggiudicarsi i lavori per l’allestimento del futuro Museo è stata la cooperativa Consorzio Edili Artigiani di Ravenna che ha presentato un progetto con un ribasso del 12 % sul prezzo che era stato posto a base della gara pubblica, stimato in 406mila euro. Il progetto del Museo della Ceramica è un’idea di cui si parla da anni e la sua fase esecutiva risale al giugno dello scorso anno, anche se ancora non è chiaro quando potranno partire i lavori e quando saranno completati. Lo scorso novembre, l’ex assessore al patrimonio Mario Mazzi aveva garantito: "Il termine dei lavori, secondo il cronoprogramma condiviso con la Regione, è previsto tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025". Il finanziamento della Regione è stato di 620mila euro. Anche sulla futura gestione del Museo non si sa ancora nulla, ma ad essere nebulosa è tutta la gestione della rete museale. Tralasciando i che l’Opera del Duomo vorrebbe uscire dal circuito della Carta unica che unisce in un solo biglietto l’ingresso ai principali beni culturali, anche il futuro allestimento del nascituro Museo del Corteo storico a Palazzo dei Sette è un tema di cui ancora non è dato sapere nulla. Palazzo dei Sette che continua ad avere anche problemi con la copertura di vetro e acciaio della corte interna che si allaga parzialmente in caso di pioggia intensa. Il buio avvolge anche il Museo dell’Opera del Duomo che è chiuso da settembre e fino a data da destinarsi. Incertezza massima su tutti i fronti. Compreso il versante del Giubileo che è iniziato in queste ore senza che ad Orvieto sia stata messa in cantiere qualche iniziativareligiosa o culturale.

Cla.Lat.