Mostra del cinema di Venezia. Le novità del Festival di Spello

A rappresentare l’Umbria alla Mostra di Venezia è sbarcato anche il Festival del Cinema di Spello, forte della sua formula originale e molto apprezzata che esalta i professionisti tecnici, spesso nascosti, della settima arte. Al Lido è stata infatti presente una delegazione del Festival con la presidente Donatella Cocchini, Silvia Angelucci membro del consiglio direttivo dell’associazione e Aurora Moretti, responsabile di BGM Magazine, per una serie di incontri con produttori, registi e associazioni nazionali.

Con l‘occasione sono state lanciate le prime anticipazioni della prossima edizione che si terrà dal 7 al 16 marzo e si è confermato l’avvio imminente di una nuova manifestazione voluta dalla Regione che coinvolgerà i cinque festival di cinema umbri. Sul fronte delle novità, la principale è una grande mostra sugli effetti speciali che il Festival proporrà a Spello (insieme ad altre in via di definizione) con tanto di green screen per le dimostrazioni e grandi esperti del settore. Sarà coordinata da Diego Arciero, VFX supervisor con Simone Rea producer. I main partner già confermati sono Biunivoca/Unispace, Animundi (proporrà laboratori originali legati all’apprendimento della Lingua dei segni), AVFX Associazione effetti visivi e l’Istituto Scarpellini di Foligno. Proseguirà il concorso aperto a scuole superiori e università per la mascotte del festival (un ornitorinco) e si continuerà a puntare sulla giuria junior (studenti dai 12 ai 19 anni). Scelti i testimonial per l’agenda 20-30: sono l’attrice Sofia D’Elia (interprete della giovane Alda Merini nella serie Rai) e l’attore Francesco Patanè.

Intanto si definiscono i contorni della manifestazione, presentata dalla Regione un anno fa proprio alla Mostra del cinema di Venezia con il titolo di “Umbria, i sapori del cinema“ con l’idea di potenziare la rete dei festival e promuovere le eccellenze del territorio. Il calendario prevede cinque week-end in scena in cantine e frantoi, ognuno affidato a un festival: si parte dal 20 al 22 settembre con il Terni Film Festival, si prosegue dall’11 al 13 ottobre con il Festival di Spello, il 18-20 ottobre con Le vie del Cinema di Narni, il 25-27 ottobre con Umbria Film Festival di Montone per finire dal primo al 3 novembre con il Perso Film Festival di Perugia. Ogni fine settimana prevede laboratori, talk con ospiti, aperitivi e due proiezioni serali di film, insieme a passeggiate naturalistiche e itinerari nei luoghi del cinema.

Sofia Coletti