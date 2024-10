’Melodie della solidarietà’ di scena al teatro Don Bosco

GUALDO TADINO – Si chiama "Le melodie della solidarietà" lo spettacolo in agenda per le 21 di questa sera al teatro Don Bosco. Lo organizza il Comitato "Gualdo per Butembo" in tandem con l’associazione "Educare alla vita buona" dell’ex presidente Umberto Balloni (nella foto), l’Azione cattolica e Comunione e Liberazione. L’ingresso è ad offerta libera; tutto quanto raccolto, verrà devoluto alle suore del Verbo incarnato che gestiscono una casa di accoglienza per bambini c nella città di Betlemme ed a Gaza, sulla base di quanto previsto nella consegna del "premio Beato Angelo" del 2024 con l’impegno delle associazioni aderenti; ma servirà anche per finanziare un progetto finalizzato a costruire un’infermeria a Butembo, nella Repubblica democratica del Congo, dove imperversano guerra e violenze. Nel programma di questa sera ci sono "Metti in circolo il tuo amore" con le voci e gli strumenti di ragazze e ragazzi dell’Azione Cattolica", inno alla vita, collegamenti con padre Adelar di Butembo, dove il progetto "Cammina", e con le suore di Betlemme, i Cori delle scuole statali e paritarie e della suore-maestre, "Francescantando" di fra Maurizio Lenti, "Africa" di Angelo e Raoul Provvedi, brani musicali dell’orchestra Fiorentini e di Officina 75, un recital di Ettore Spigarelli, gli interventi di padre Marco Ronca e don Dieu-Donné Kasereka Taghunza. Al termine il resoconto economico

Alberto Cecconi