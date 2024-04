Maratona: un successo di presenze

ORVIETO Si è conclusa con un successo la prima edizione di “Orvieto Walking Marathon“, andata in scena domenica e organizzata dall’Asd Majorana Trekking Aps. "Grande - riferiscono dal Consiglio direttivo dell’associazione - la soddisfazione nel vedere, anche nei giorni precedenti, tante persone che si sono riversate nelle vie della nostra città con aria festosa e di trepida attesa e altrettanta soddisfazione domenica mattina presto nel trovare piazza Duomo gremita di t-shirt di colore azzurro, che hanno offerto uno spettacolo veramente insolito ed elettrizzante. Le mille e più persone che si sono radunate per affrontare i percorsi preventivamente scelti e che hanno attraversato lo spettacolare paesaggio delle nostre campagne, scalpitanti in attesa del via, sono partiti allo starter regalando ai presenti uno spettacolo coinvolgente ed emozionante". La maratona ha avuto inizio alle 8 in punto per i partecipanti della 21 e 42 chilometri a seguito del conto alla rovescia del presidente dell’associazione Majorana, Paolo Pimpolari, e alle 9.30 per i partecipanti alla 10 chilometri. Tutto si è svolto nel modo migliore, l’accoglienza, i ristori, l’assistenza medica, la presenza costante della protezione civile, la collaborazione dei ciclisti che hanno seguito i partecipanti, hanno dato il meglio di sé soddisfacendo ogni esigenza del numeroso gruppo di maratoneti, variegato come è ovvio che sia, per tipologia ed età di partecipazione. Ne sono un esempio il più giovane, un 15 enne solitario che ha percorso egregiamente oltre 30 chilometri e il più anziano, un atleta di 79 anni che ha percorso 42 chilometri senza battere ciglio.