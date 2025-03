Malakos e Croce rossa insieme per la salute

CITTÀ DI CASTELLO – Si chiama "Progetto Ris - risorse Integrate per la salute delle donne" e racchiude una serie di iniziative che sono di supporto alla qualità della vita di persone che stanno vivendo esperienza di malattia propria o di un familiare. Selezionato a livello nazionale il ciclo di proposte è realizzato da "C’entro" con il contributo di Susan Komen Italia, si svolge in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e Malakos Museo di scienze naturali. Un’opportunità aperta a tutte coloro che vogliano beneficiarne nel territorio dell’Altotevere e della Valtiberina in base alle proprie esigenze e ai progetti attivati. La partecipazione è gratuita e le attività si svolgono fino al mese di luglio; prevedono proposte che spaziano dalle tecniche di potenziamento delle risorse di salute fino ai servizi di prossimità a cura di Croce Rossa, oppure "Ri-conoscere la natura che cura", un eco atelier per la cura di sé a cura di Museo Malakos. Per chi desidera iscriversi o avere ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp al seguente contatto 349.5823613 o chiamare il numero 075.8552119.