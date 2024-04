Lunedì la riunione . Tra i temi da dibattere. Circuito museale

Lunedì il Consiglio comunale si riunisce per trattare tra i vari i seguenti argomenti: variazione al bilancio di previsione 2024-2026, stato di attuazione dei Programmi e degli obiettivi operativi del Dup 2023-2025. Tra gli ordini del giorno: energia elettrica prodotta in Umbria da fonti rinnovabili di origine idroelettrica, gestione del circuito museale Cappella San Severo, Palazzo della Penna, Complesso Templare di San Bevignate: problematiche in merito alla clausola sociale in sede di nuovo affidamento.