Lodovico Andrenacci, studente del Calvino, al ’Leoncino’ di Venezia

CITTÀ DELLA PIEVE – Sarà uno studente del "Calvino" di Città della Pieve a rappresentare l’Umbria nella giuria del Leoncino d’oro del Festival di Venezia. L’Agiscuola ha infatti premiato Ludovico Andrenacci della classe 5SA. Per l’Istituto superiore pievese, che da ben ventidue anni porta avanti il progetto, si tratta dell’undicesimo premio ottenuto. Ludovico, che proprio ieri era sul palco a parlare dell’importanza del cinema civile, secondo quanto si apprende dalla scuola, ha vinto con una recensione su "Io Capitano" di Matteo Garrone e parteciperà, in qualità di ospite di Agiscuola, insieme agli altri studenti primi classificati di tutte le regioni, alla 81^ edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (che prenderà il via a fine agosto). Gli studenti del "Calvino" prendono parte durante l’anno alla giuria che si forma presso il Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago, una delle prime a costituirsi. "Se i nostri studenti crescono anche grazie al cinema – è il commento – lo dobbiamo anche alla passione e alla tenacia di Piero Sacco".