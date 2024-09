Locale è Meglio, eccellenze in vetrina. C’è l’iniziativa del Gal Alta Umbria

"Locale è Meglio", uno slogan tanto semplice quanto efficace per racchiudere il progetto, tra invasioni digitali, cene tematiche e roadshow che entra nel vivo. Sono quaranta le aziende coinvolte. E’ la seconda parte dell’iniziativa promossa dal Gal Alta Umbria che ha come finalità la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del territorio, la sicurezza alimentare, la lotta allo spreco e la sostenibilità ambientale. Marketing di comunità ed empowerment del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare tutti, a partire dalle imprese fino agli studenti e ai cittadini su temi importanti, anche per incentivare la creazione di sistemi - rete - di cibo territoriali. Il progetto è sviluppato da Tatics Group e Global Communication è rivolto a tutta la comunità dell’Alta Umbria, quasi 2 mila chilometri quadrati del quale fanno parte i comuni di Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica. La seconda fase è stata illustrata ieri mattina nella sala della biblioteca di Città di Castello, alla presenza degli imprenditori coinvolti, delle istituzioni, associazioni di categoria e altri stakeholders.

Al via eventi informativi, scientifici, promozionali da sviluppare con la collaborazione delle aziende dell’Alta Umbria. Un mix originale tra modernità e tradizione per raggiungere tutte le generazioni. In calendario, dall’11 al 13 ottobre le "Local Invasion", giovani non professionisti andranno alla scoperta delle aziende agricole del territorio e condivideranno con un click i loro momenti più belli sui canali social. L’11 e 12 ottobre due seminari scientifici sul benessere alimentare con il contributo scientifico del professor Guido Monacelli seguiti da due cene tematiche con protagoniste le migliori eccellenze alimentari dell’Alta Umbria. Da ottobre ancora nelle scuole per avvicinare i ragazzi ai temi del rispetto del cibo e della sostenibilità in compagnia di un personaggio d’eccezione: "Capitan Saporius" che, un po’ "Superman Green" un po’ "Wolverine" rigenerante, sicuramente colpirà l’immaginario dei più giovani contribuendo così a un futuro migliore.