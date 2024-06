Lo sport sotto i riflettori Premi dal Csi. La coppa più ambita? Quella del fair play

Lo sport come palestra di vita. Dal palco del Centro Congresso Capitini la commissaria del Csi di Perugia Emanuela Papadia ha dato il via alla cerimonia delle premiazioni. L’associazione perugina ha così consegnato i riconoscimenti per le vittorie ottenute nei tornei della stagione a tutte le società sportive affiliate.

La “Coppa Disciplina“ è stato il primo trofeo consegnato alle compagini che si sono distinte per il

fair play in questa stagione sportiva appena conclusa. "Il Centro Sportivo Italiano – dice Papadia - esalta l’educazione nello sport, promuove quotidianamente un modo di vincere diverso da quello di fare un gol, un canestro oppure un set in più dell’altro. Questa giornata è molto importante per il Comitato: non premiamo solo chi ha vinto il campionato ma vogliamo celebrare lo sport che è fondamentale per la vita di tutti noi. Lo sport aiuta i nostri ragazzi a crescere fisicamente forti, sani ma anche mentalmente perché imparano ad affrontare le difficoltà, a superare gli ostacoli e questo lo faranno anche nella vita dopo averlo imparato in palestra". Un altro momento speciale della manifestazione è stata la consegna del “Discobolo d’Oro“, il più alto attestato di stima per tutti coloro che nel corso degli anni hanno generosamente dedicato parte della loro vita al CSI e ai suoi ideali. In questa edizione, il riconoscimento del Centro Sportivo Italiano è andato a Paolo Scarponi, uno dei pilastri del Comitato di Perugia. Menzioni speciali per l’Atletico Gemma nel decennale di attività nel calcio a 7 e per le giovanissime campionesse nazionali della School Volley Perugia ASD, fresche vincitrici del torneo nella categoria Under 10 Kids del progetto Sport&Go, finali svoltesi a Cesenatico lo scorso 16 giugno.