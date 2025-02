L’ironia irriverente di Giorgio Montanini “Fall“ a San Domenico

Il comico più irriverente del panorama italiano arriva stasera all’Auditorium San Domenico per far cadere certezze e convinzioni. Giorgio Montanini (nella foto), popolare stand-up comedian, autore e attore torna in città e alle 21 porta in scena “Fall“, il suo quattordicesimo monologo inedito nell’ambito del cartellone di eventi “Foligno On Stage” ideato e organizzato da Athanor Eventi.

"Un comico viaggia in direzione ostinata e contraria rispetto alle scelte della società, ma cosa accade quando la gente è immobile al centro" dice il comico che con “Fall” promette la caduta di ogni certezza e la risata che può seppellire prima del letargo invernale. Lo spettacolo è sold out e “Foligno on stage” prosegue con “70’s Rock Celebration“, concerto in programma il primo marzo alle 21. Una straordinaria band composta da quindici musicisti accomunati dalla passione per il rock classico, un viaggio cantato e narrato dall’attore Stefano de Majo per raccontare i momenti più rilevanti della creatività musicale degli anni 70/80. Biglietti su Ticket Italia e Ticket One.