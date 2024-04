Le date di “Dolci d’Italia“. Dal primo al 3 novembre

SPOLETO La macchina organizzativa di Dolci d’Italia è già a lavoro. Individuate le date per l’edizione 2024. La manifestazione promossa da Epta Confcommercio insieme al Comune si svolgerà dal primo al 3 novembre, coinvolgendo un gran numero di location del centro. Ad annunciarlo è proprio l’associazione di categoria. "Dal nord al sud alle isole, dal mare alla montagna, dall’antica Grecia al Medioevo fino alla società contemporanea - scrivono gli organizzatori - sono tante le influenze che hanno portato ai grandi dolci che gustiamo oggi. La tradizione dolciaria italiana è infatti ampia come lo è l’abbondante produzione di prodotti di altissima qualità di cui la nazione è ricca: parliamo di latticini, grano, olio, burro, cioccolato, ricotta, ma anche frutta fresca e secca. Dolci d’Italia nasce con il proposito di promuovere questa vasta cultura alimentare. Per tre giorni, Spoleto sarà la cornice di un appassionante viaggio tra le dolcezze, promettendo esperienze degustative e formative per tutti: dagli appassionati e cultori dell’alimentazione, ai giornalisti, fino agli chef, gli imprenditori e operatori di settore". Epta Confcommercio in queste settimane intensificherà i contatti con il Comune al fine di definire le varie attività, individuare i maestri pasticcieri e capire quali altri luoghi aggiungere oltre a quelli ormai "storici" (complesso di San Nicolò, palazzo Mauri, ex museo civico, spazio ex Monte di Pietà", piazza Pianciani ed il Teatro Romano).