Lavori in piazza Mazzini. L’amministrazione convoca i commercianti

UMBERTIDE – I lavori di rifacimento di Piazza Mazzini a Umbertide allarmano i cittadini ed il Comune convoca i commercianti della zona per fare chiarezza e spiegare la situazione. Tutto nasce da una lettera aperta pubblicata sulla pagina Fb di Informazione locale, dove si paventava l’interruzione della viabilità in via Roma "per circa un mese/un mese e mezzo, per permettere i lavori di congiungimento tra via Garibaldi e la nuova viabilità intorno alla Collegiata" e si chiedeva un incontro di chiarimento.

Da qui la risposta del Comune che afferma: "Nella fase attuale i lavori avanzeranno su Piazza Mazzini con allargamento del cantiere attuale già dai primi giorni di febbraio, ma comunque la viabilità, anche se modificata, garantirà l’accesso a via Roma mantenendo attivi tutti i collegamenti viari". I titolari delle attività di via Roma sono stati convocati in Municipio per un confronto martedì prossimo alle 14.30.