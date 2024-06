Lavori finiti in zona Vittorina. Umbra Acque: "Ci scusiamo coi cittadini"

GUBBIO – Sono stati completati i lavori in zona Vittorina (via della Vittorina, via Verdi e via P. da Palestrina), che negli ultimi giorni avevano creato malumore tra i cittadini. In particolare, lungo le strade sono state effettuate significative opere di sostituzione delle linee acquedottistiche che rientrano nei progetti finanziati con il Pnrr per il recupero delle perdite idriche. I cittadini residenti in zona avevano infatti esternato le proprie lamentele a causa della polvere e dei disagi causati alla circolazione, ora tornata alla normalità. "Umbra Acque – si legge nel comunicato – si scusa con i cittadini e con l’amministrazione comunale per i disagi arrecati dall’impresa appaltatrice della società nella esecuzione dei lavori non a regola d’arte e cercherà come sempre di contenere al minimo gli inconvenienti sapendo che si tratta di interventi di grande importanza per l’intero territorio comunale". Le operazioni sono poi state completate con una gettata di asfalto lungo le porzioni di strada interessate dai lavori, che permettono ora una più agevole circolazione.