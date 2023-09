L’associazione ’I Fiori di Lillà’ dona libri per aiutare i bambini

CITTA’ DI CASTELLO – Donazione di libri "speciali" in biblioteca da parte dell’associazione di volontariato "I fiori di Lillà". Sono stati donati dei libri in Comunicazione aumentativa e alternativa che hanno come obiettivo l’aiuto a una facilitazione della comunicazione verbale tramite simboli e parole, fondamentale nel caso di bambini con bisogni comunicativi complessi. La cerimonia di consegna dei libri si è svolta nelle sale della biblioteca "Carducci" dedicate ai piccoli lettori alla presenza di una delegazione dell’associazione guidata dalla presidente Elena Signorelli, del sindaco Luca Secondi, della dirigente del settore Cultura, Giuliana Zerbato e della responsabile della biblioteca comunale Patrizia Montani. "Vorremmo che questa donazione aprisse un canale con la biblioteca e fosse la prima di tante donazioni perché crediamo nella forza del libro e della lettura", ha affermato la presidente dell’associazione.