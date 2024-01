L’addio commosso a Mimmo: "Sarai sempre con noi". In duemila nella ’sua’ curva

"Mimmo per sempre nel cuore". Scandito. Urlato. Nella commozione generale, il popolo biancorosso ha salutato col cuore carico di dolore e gli occhi lucidi Mimmo Pucciarini. Circa duemila persone hanno partecipato all’omaggio al capo ultrà della Curva Nord del Perugia. Prima il silenzio, quando il feretro ha raggiunto Pian di Massiano e i tifosi dell’Armata Rossa in testa e dietro gli altri, in corteo lo hanno accompagnato all’interno del Curi. Poi cori e fumogeni. Così i tifosi hanno reso omaggio a chi quella Curva l’ha fatta crescere e guidata dalla balaustra per decenni. Il feretro posto di fronte alla Nord, sopra il megafono con l’adesivo "Semo guasti", una quantità di sciarpe, anche quelle di altre tifoserie (Montevarchi, Empoli, Teramo), mazzi di fiori, uno dei "compagni ternani", e la maglia deposta dal capitano Angella, con la scritta Mimmo e il numero 78, l’anno di fondazione dell’Armata Rossa. C’erano anche le istituzioni con gli assessori Varasano e Merli, c’era tutta la squadra del Perugia, con Santopadre in testa. Ma soprattutto il suo popolo che lo ha accolto con lo striscione "Se’ tu ’l nostr’ core, se’ la nostra rabbia, tutto l’ nostr amore. Ciao Mimmo capo degli ultrà". C’era anche lo striscione "Le tue infermiere", che si sono prese cura di Mimmo negli ultimi tempi. Cori "Mimmo Mimmo capo degli ultrà", poi "Sarai sempre con noi", la sciarpata e infine la sfilata commossa nel prato verde del Curi di chi ha voluto accarezzare la sua bara, il suo ricordo.

Francesca Mencacci