La Ternana ritrova Maestrelli e perde Romeo. Bomber Cianci sulla via del recupero pieno

Maestrelli torna in gruppo e Cianci appare in progresso di condizione. Intanto, sul fronte-mercato, si attende la prima mossa in entrata, mentre c’è la possibilità che Carboni possa andare alla Torres. La squadra rossoverde ha ripreso ad allenarsi dopo due giorni di riposo. Le notizie positive in vista della gara con la Vis Pesaro (domenica al "Liberati" ore 19.30) riguardano il recupero di Maestrelli per il reparto difensivo. E’ ovviamente da valutare se l’ex Turris, che ha saltato le ultime tre gare per infortunio, sarà in grado di giocare dall’inizio. Nella seduta di ieri si è segnalato Cianci, anche autore di due pregevoli gol nella partitina. Questo lascia ipotizzare che l’attaccante stia del tutto superando i problemi fisici che nelle ultime gare ne hanno limitato l’impiego. Ferrante, che lo aveva sostituito dall’inizio nella disfatta di Pineto, ha saltato la seduta a causa di una forma influenzale. Per la sfida di domenica prossima mister Ignazio Abate non potrà contare su Romeo che è stato squalificato per una giornata, ma recupera Casasola che ha scontato il proprio turno di stop. Oggi alle 11 allenamento a porte aperte al “Taddei“.

MERCATO E’ concreta la possibilità di un trasferimento di Carboni alla Torres. Il centrocampista offensivo sta trovando poco spazio nel progetto di Abate e il Cagliari starebbe portando avanti l’operazione. Non sembra invece destinato a concretizzarsi lo scambio Curcio-Merola con il Pescara che sarebbe stato proposto alla Ternana. Sul fronte dei possibili arrivi i nomi ipotizzati non cambiano, ma la situazione non si sblocca: Tozzuolo e Proietti del Gubbio, Voca della Triestina, Bruzzaniti (molto difficile) del Crotone attualmente al Pineto. Intanto, Capanni che era in prestito alla Pianese passa con la stessa formula al Team Altamura.

ARBITRO E’ Valerio Vogliacco di Bari (3° anno nella Can C, 30 partite). Incrocia le Fere per la prima volta. Sarà assistito da Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Vincenzo Andreano di Foggia, dal IV ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo.

GIUDICE SPORTIVO Oltre alla squalifica per un turno di Romeo, c’è un provvedimento a carico della Società rossoverde che dovrà pagare 200 euro per in quanto a Pineto i tifosi rossoverdi hanno "danneggiato tre seggiolini e divelto un sediolino e due sedute, tutti posti all’interno del settore ospiti. Inoltre imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte".

Augusto Austeri