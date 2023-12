La popolazione invecchia ancora. Aumentano i residenti ’Over 65’

Nel comprensorio eugubino-gualdese (Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo) allargato a Nocera Umbra la popolazione continua ad invecchiare. La conferma, preoccupante, arriva dal VI censimento al 30 agosto 2022 degli “over 65” presenti sul territorio, condotto dal Circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico, presentato ieri nel Castello di Baccaresca dal presidente Francesco Pascucci e da Celine Ercoli. Su una popolazione di 58.135, gli over 65 sono 16.210 tra “Giovani anziani”(tra 65 e 74 anni), “Anziani” (tra 75 e 89), “Grandi anziani” (dai 90 in poi) pari al 27,88%. Salito però nel 2023 al 31.52%, con un più 4% dal 2020 al ’23; la media in Italia del 23,5%, in Umbria del 27%.

Nel dettaglio gli over incidono per il 33% nella popolazione di Costacciaro (371 su 1093), il 31,52% di Scheggia (394 su 1250), il 29,64% di Nocera (1653 su 5577), il 29,07% di Sigillo (675 su 2322) il 28,17% di Gualdo Tadino (4070 su 14447), il 27,13% di Gubbio (8339 su 30732), il 25,09% (8708 su 2714) di Fossato di Vico. La fascia più consistente è quella dei “Giovani anziani” (48,90%, il 27% Gubbio, tra le più basse, il massimo a Costacciaro 34%), “anziani” (50,56%, il massimo a Scheggia con il 17,84% il minimo a Fossato con il 12,21%, davanti a Gubbio con il 12,87%) “Grandi anziani” (7,59%, il massimo a Sigillo 2,45%, il minimo a Fossato 1,55%, a Gubbio l’1,80%). Da segnalare che la maggior parte degli anziani vive in famiglia o da sola; pochi quelli ospiti delle residenze protette o altre strutture. Le percentuali più alte si registrano a Scheggia e Sigillo. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri varie autorità, tra cui il sindaco di Gualdo Tadino Presciutti che ha portato i saluti di quello di Gubbio Stirati.