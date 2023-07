La nostra Università Quasi 13mila fuori sede E un "giro d’affari" che sfiora i 130 milioni

La metà circa degli studenti iscritti all’Università di Perugia è "fuori sede" e muove nel complesso, un giro d’affari di quasi 130milioni di euro. La stima è del quotidiano economico Il Sole 24 Ore che ha raccolto i dati del Miur, che indica come 10mila euro annui la spesa che una famiglia sostiene per uno studente iscritto in un Ateneo lontano dalla propria città. Nel dettaglio, Perugia è una delle poche città di grandezza media in cui i fuori sede superano quota diecimila: sono 12.780 secondo il Ministero e rappresentano il 47,4 per cento del totale degli iscritti (che supera quota 27mila, nel 2122 erano in particolare 27.585). Oltre 12mila studenti che rappresentano quasi l’8 per cento (7,8) della popolazione perugina. L’operazione effettauta dal quotdiano è stata quella di incrociare il dato sulla Provincia di provenienza con quello della città in cui ha sede l’ateneo, distinguendo gli studenti universitari censiti dal Mur tra locali (cioè residenti in un Comune della stessa provincia dell’università) e fuori sede (residenti nelle altre province): i quasi tredicimila quindi ricomprendono anche colooooooooro che vengono da Terni, tanto per essere chiari, ma non quelli di Città di Castello, Foligno, Assisi e quant’altro. La spesa annua che una famiglia deve sostenere per fare studiare un figlio lontano da casa può essere molto differente da città a città. Diecimila euro all’anno è una cifra media che approssima per difetto le differenze geografiche della spesa sostenuta da ogni studente fuori sede. Secondo la stiama una parte rilevante della spesa 23,1% degli studenti finisce nelle tasche dei proprietari che affittano gli alloggi, più spesso stanze e singoli posti letto.