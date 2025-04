La kermesse Spoleto capitale della danza

Entra nel vivo la “Settimana Internazionale della Danza“ che fino a sabato trasforma Spoleto nella capitale mondiale della danza grazie a un ricco cartellone animato da giovani ballerini, accompagnatori, appassionati e critici di danza. In tutto, spiega il direttore generale Paolo Boncompagni, "sono circa 220 i partecipanti a questa 34° edizione. Con lo staff e gli accompagnatori il movimento arriva a oltre 300 persone. Torniamo alla conformazione della “Settimana“ ante Covid, con gli eventi collaterali al concorso. Animando il centro storico speriamo di far vivere la città nel segno della danza".

Cuore pulsante della manifestazione è il Concorso Città di Spoleto in scena da oggi al Teatro Nuovo Menotti con masterclass, lezioni di tecnica classica e moderna, prove e spettacoli, con giovani talenti provenienti da Ucraina, Cina, Estonia, Bielorussia, Argentina, Romania, Germania, Bulgaria. "Il nostro concorso – dice con orgoglio la direttrice artistica Irina Kashkova – è l’unico in Italia a far parte della Federazione che include le competizioni di danza più famose al mondo. Ed è l’unico che prevede tre fasi di selezioni. Bisogna essere molto ben preparati e infatti a partecipare sono quasi tutte scuole professionali". A valutarli sarà una giuria d’eccezione presieduta da Eleonora Abbagnato, étoile internazionale e direttrice del Corpo di ballo e della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, affiancata da Anna Maria Galeotti, Sergey Bobrov, Li Ying ed Enrico Morelli mentre presidente del Premio della Critica Sara Zuccari.

E adesso l’attenzione va tutta ai due eventi della giornata finale. Alle 20 al Teatro Nuovo Menotti con il Tradizionale Gran Galà di danza e premiazione dei vincitori con la giuria guidata da Eleonora Abbagnato e con ospite d’onore Daniele Cipriani, impresario di danza, arte e balletto e dal 2026 direttore artistico del Festival dei Due Mondi dopo la recente nomina del ministro Giuli. Lo spettacolo è aperto al pubblico con biglietti a 16 euro acquistabili online su Ticketitalia.com e al botteghino del teatro dalla mattina. Sempre sabato, dalle 10 alle 13 c’è un bell’evento collaterale, “Dance around the streets”con spettacoli di danza itineranti stile flash mob nelle principali piazze della città: Sfera, Piazza Duomo, Chiostro di San Nicolò con alcune compagnie tra cui Nibe di Nicola Benedetti e Accademia Normanna di Mirko Riccardi.

Sofia Coletti