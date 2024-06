La giovane flautista. Alice Morosi vince il Premio Laura Minuti

Nell’ambito della stagione dell’Agimus, oggi alle 17.30, nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri, viene conferito il Premio Laura Minuti ad Alice Morosi (nella foto), giovane e talentuosa flautista perugina, eccellenza del Conservatorio Morlacchi. Nonostante la giovane età, ha già all’attivo numerose presenze in campo concertistico nazionale e internazionale, è stata premiata in numerosi concorsi e inoltre invitata ad esibirsi nella stagione concertistica al Windworks Music Festival di Reykjavik. Come camerista è stata chiamata dal Cantiere D’Arte di Montepulciano per l’esecuzione, a luglio, del Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg dove sarà accompagnata al pianoforte da Filippo Farinelli.

Si tratta della terza edizione del premio creato da Laura Minuti a favore di giovani musicisti dotati di particolare talento, per ricordare la figura del marito Armando, prematuramente scomparso. L’ingresso al premiazione e al concerto della giovane flautista è libero.