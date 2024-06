La donazione-Martinelli arricchisce la Biblioteca Sperelliana

GUBBIO – La Biblioteca Comunale si arricchisce sempre di più. Questa volta lo fa grazie ad una donazione del professor Valentino Martinelli, uno dei più importanti storici dell’arte italiani, già docente di Storia dell’arte nelle Università di Messina, Perugia e Roma, che ha donato ai Servizi Culturali del Comune di Gubbio una parte della sua biblioteca. Un ruolo importante nell’operazione è stato svolto dal professor Francesco Federico Mancini, già allievo e assistente di Martinelli all’Università di Perugia, che ha proposto al sindaco Filippo Stirati di acquisire il materiale documentario e librario al fine di farlo confluire in parte nella Biblioteca Comunale Sperelliana e in parte nei locali comunali dell’ex Monastero di San Benedetto, sede della Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte dell’Università di Perugia. In questo complesso verrà realizzata una piccola biblioteca dedica a studi storico-artistici anche grazie agli arredi originali dello studio di Roma di Martinelli, mentre nella Sperelliana i libri del docente formeranno un fondo per studio e ricerca.