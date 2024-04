La Cittadella delle Associazioni ospita un tirocinio e il doposcuola L'Arci e l'Associazione "Accademia del Tempo Libero" lanciano il progetto "Neet in Zone Ten" per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani Neet a Terni. Una ragazza parteciperà a un tirocinio formativo presso la "Cittadella delle Associazioni" per acquisire competenze professionali. Sarà attivato un servizio di aiuto compiti gratuito e pubblicati dettagli sui canali social. Le associazioni si dedicano alla promozione dell'inclusione sociale e lavorativa dei giovani.