La città torna a sognare con il calcio. Acf e Foligno tentano l’impresa

La città sogna in grande. A regalare visibilità sono le imprese a catena delle due squadre di calcio cittadine: Foligno e Acf. La prima dopo il blitz sul terreno del San Venanzo capolista non può più nascondersi, perché è sempre più lanciata per giocarsi in questo affascinante finale di stagione il ritorno nel campionato di Eccellenza. L’altra, l’Acf Foligno, alla sua prima apparizione nel campionato di serie D dopo aver conquistato con largo anticipo il mantenimento della categoria, occupa la posizione di privilegio, seconda alle spalle del Livorno, con un piede nel campionato di Lega Pro. Posizioni di classifica e ambizioni che le due squadre sono riuscite a raggiungere in virtù di quanto hanno fatto, ognuna per la propria parte, in una stagione che è già da incorniciare per entrambe. E pensare che alla vigilia l’obiettivo prioritario per entrambe era molto più modesto: il traguardo della salvezza da raggiungere senza eccessivi patemi d’animo per l’Acf, il raggiungimento dei play off per il Foligno Calcio. Raggiunti i rispettivi obiettivi, in questo finale di stagione le due società proveranno a regalare alla città qualcosa di straordinario per dare ancora più lustro ai loro rispettivi campionati.

"E’ vero, il nostro primo obiettivo dei play off lo abbiamo raggiunto. Adesso con il successo sul terreno del San Venanzo – ha spiegato Michele Proietti, tecnico del Foligno Calcio, con il morale alle stelle dopo la festa in campo, sugli spalti e insieme al popolo dei falchetti – non possiamo più nasconderci. Per arrivare a mettere la ciliegina sulla torta, però non possiamo sbagliare niente, augurandoci che, dopo questa esaltante striscia positiva, strada facendo il Foligno possa riuscire prima ad annullare il punto che ci divide ancora dalla capolista e poi giocarsi allo sprint questo affascinante finale di stagione. Compito difficile ma non impossibile – ha concluso Proietti – perché con questi tifosi al seguito proveremo ad andare fino in fondo per regalare loro un sogno, oltre alla società e alla città di Foligno". Anche se di tipo diverso continua ad accarezzare un finale di stagione da grande anche l’Acf Foligno. "Premesso che in estate nessuno avrebbe scommesso un euro in merito alle imprese confezionate dall’Acf Foligno – ha commentato il tecnico Alessandro Manni -, siamo riusciti a segnare un percorso ricco di risultati e prestazioni di livello. Un percorso durante il quale l’Acf è riuscita a creare difficoltà anche alle squadre blasonate del nostro raggruppamento, a conferma che la mia squadra non ha interpretato il ruolo di comparsa ma ha dimostrato che in serie D ci può stare alla grande. Dopo aver collezionato al Blasone la sesta vittoria consecutiva, ci aspetta un pacchetto di partite affascinante con tutte squadre di grosso livello contro le quali, continuando a promuovere un calcio propositivo, vogliamo migliorarci nel tentativo di continuare di continuare a scrivere la storia di questa giovane realtà calcistica folignate".

Carlo Luccioni