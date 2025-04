La cerimonia in piazza del Bacio: "Più sicurezza"

PERUGIA - "Abbiamo scelto piazza del Bacio poiché le cronache degli ultimi anni ci raccontano un quartiere estremamente complicato della città, in cui sono presenti tante criticità. Non abbiamo certo la pretesa di risolvere con una festa i problemi di quest’area, ma vogliamo mandare un messaggio e un segnale forti. Le problematiche sociali dei quartieri si risolvono soltanto con un lavoro costante e quotidiano e noi vogliamo richiamare le istituzioni, le associazioni, i cittadini a rioccupare e vivere tutto l’anno questi spazi complicati della città così da recuperarli". Così Riccardo Giulivi, responsabile organizzativo della Cgil Perugia, e Valerio Natili, responsabile comprensoriale di Perugia della Cisl, hanno spiegato i motivi per cui quest’anno le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di spostarsi a Fontivegge per celebrare il Primo Maggio a Perugia.

Le tematiche, le finalità e il programma della manifestazione sono stati presentati proprio nel luogo in cui si svolgerà la Festa dei lavoratori nel capoluogo umbro. Oltre a Giulivi e Natili, è intervenuto anche l’assessore comunale, Fabrizio Croce. "Ringrazio i sindacati – ha esordito l’assessore Croce – che hanno accettato, insieme a noi, di scommettere su questo luogo. Il Comune si è messo a disposizione affinché la Festa dei lavoratori si potesse tenere simbolicamente in piazza del Bacio così da aprire una nuova stagione in cui gradualmente i cittadini si possano riappropriare di questo spazio. Una piazza pensata per i cittadini e che vorremo che alla fine dell’estate possa tornare a essere la nuova piazza di Perugia. Stiamo cercando di coinvolgere tante associazioni e soggetti per fare in modo che questa piazza possa essere vissuta nel corso dell’estate in maniera civile, festosa, socializzante, con il contributo di tutti".

Per quanto riguarda il programma, a partire dalle 11 sarà attiva un’area kids per i più piccoli con giochi gonfiabili, attività sportive con il Csen Perugia, un laboratorio artistico con La casa degli artisti, esibizioni del Gruppo skaters Perugia e stand di tante associazioni. Sempre dalle 11 attiva anche l’area food truck con lo street food di Cucuk (torta al testo), La vecchia frittoria (pesce di lago), La repubblica della porchetta e Jungle Truck Wonderbar (hamburger). Dalle 12.30 inizieranno i concerti con le esibizioni de I principi di Galles (in duo acustico), Dream Cloud, I Tremendi e Natural Mustic Experience. Dalle 15 alle 19 è prevista anche un’apertura straordinaria della Biblioteca delle Nuvole. "Non sarà solo un giorno di festa – hanno concluso Giulivi e Natili –, ma come sempre anche di lotta e rivendicazione".

Silvia Angelici