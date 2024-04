La Biblioteca Sandro Penna festeggia 20 anni con l’Open Day

PERUGIA – Giochi, letture, scrittura creativa, fumetti, performance e laboratori. E’ una giornata di festa oggi alla Biblioteca Sandro Penna di San Sisto che festeggia 20 anni di attività (iniziate nel 2004) con uno speciale Open Day e un cartellone di appuntamenti non stop dalle 10 alle 13 e 15 alle 19. L’iniziativa vuole essere un’occasione per far conoscere, con l’aiuto dei nostri bibliotecari, tutto quello che si può trovare nella struttura di San Sisto e cosa significa essere una biblioteca di pubblica lettura, un luogo per approfondire i propri interessi culturali ma anche di incontro, socialità e confronto.

Il programma propone così letture ad alta voce, laboratori, corsi di fumetto, scacchi, informatica, scrittura creativa e lingua inglese, gruppi di lettura a tema, presentazione di libri ma anche incontri di psicologia, giochi da tavolo e performance con il Centrodanza.

Insieme ai volontari della Biblioteca dei Semi sarà organizzato anche uno “Scambio piante” e sarà valorizzato il punto di Bookcrossing sempre attivo in biblioteca.