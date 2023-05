La bara di Alessio ’scortata’ dagli amici in moto. Oggi i funerali

GUBBIO – La città, ancora scossa dalla scomparsa del 26enne Alessio Gigli, deceduto dopo un incidente sulla Pian d’Assino, si prepara a salutarlo per l’ultima volta. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale ’Madre del Salvatore’ di Madonna del Ponte, dove ieri sera la salma è stata trasferita dalla camera mortuaria dell’ospedale di Branca, con il carro funebre preceduto dal corteo in moto dei piloti impegnati con Alessio nelle gare di ’pet bike’. Alessio era molto conosciuto ed apprezzato, impegnato con alcune realtà gestite e create da giovani; la sua più grande passione, però, erano i motori. Era rimasto molto legato all’officina ’RB Garage’, con la quale aveva avviato il suo percorso in pista. Tutta la città si è stretta intorno alla famiglia e agli amici: condoglianze sono arrivate sia dall’amministrazione comunale nella persona del sindaco Filippo Stirati, ma anche da tante altre associazioni e realtà ceraiole come le Famiglie dei Santubaldari, di cui Alessio faceva parte, dei Sangiorgiari e dei Santantoniari.