infermiera aggredita

FOLIGNO Oltre all’affollamento giornaliero, al pronto soccorso dell’ospedale sono sempre più frequenti le aggressioni verbali e fisiche nei confronti del personale sanitario. L’ultimo di questi episodi si sarebbe verificato ieri nella sala d’ attesa, dove un parente di un paziente avrebbe messo le mani addosso a una infermiera. Una sorta di aggressione, che avrebbe ferito la professionista e creato il caos al pronto soccorso, con il personale che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto, quindi, polizia e carabinieri per fare chiarezza sull’accaduto. Dalle poche indiscrezioni emerse nello stretto riserbo delle forze dell’ordine, sembrerebbe che il tutto sia scaturito dal fatto che un’ambulanza sarebbe arrivata in presunto ritardo, comunque ritenuto tale dai richiedenti, nella casa di una famiglia che aveva chiesto appunto l’intervento per trasportare un parente all’ospedale. Sarebbero stati quindi gli stessi familiari ad accompagnare il congiunto al pronto soccorso. Rientrato in sede, il personale sanitario avrebbe chiesto lumi su quanto avvenuto ai familiari del paziente, appunto nella sala d’attesa del pronto soccorso. E qui, forse dopo qualche parola di troppo, sarebbe esplosa la lite culminata nell’aggressione dell’infermiera in servizio nell’ambulanza.